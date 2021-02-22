Ханты-Мансийск, , 22:53 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 22 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 129 случаев.

На 22 февраля основные очаги заражения зафиксированы в 18 муниципалитетах: Сургут — 19; Нижневартовск — 17; Нефтеюганск и Ханты-Мансийск — по 15; Березовский район и Нефтеюганский районы — по 8.

С начала пандемии на 22 февраля в Югре зарегистрировано 50 742 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 48 430 человек, скончались 730 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).