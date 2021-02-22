Москва, , 22:51 — REGNUM Вопреки логике в Евросоюзе сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры. Об этом 22 февраля говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что в Брюсселе, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку».

"Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры», — сообщается на сайте МИД РФ.

Кроме того, требования об освобождении осужденного блогера Алексея Навального Москва считает категорически неприемлемыми и неправомерными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 22 февраля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран Евросоюза приняли решение о введении санкций в отношении людей, которые причастны к осуждению блогера Алексея Навального. Он отметил, что подготовка к введению ограничительных мер займёт около недели.

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