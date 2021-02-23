Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Более 64 млн доз вакцины от COVID-19 было распределено в США, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом 22 февраля сообщает CNN.

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В сообщении указано, что уже 64 177 474 дозы вакцины от COVID-19 были выданы населению, что составляет примерно 85% от выделенных государством 75 205 940 доз.

Более 13% населения — примерно 44,1 млн — уже получили как минимум одну дозу вакцины, и около 19,4 млн человек были вакцинированы полностью.

Как ранее писало ИА REGNUM, за последние 24 часа в США выявили 70 646 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число начало составлять более 28 млн.