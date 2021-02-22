Салехард, , 22:37 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 48 случаев.

Основные очаги заражения на 22 февраля в ЯНАО: Ноябрьск — 9; Новый Уренгой — 7; Салехард — 5; Ямальский район — 3.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 22 февраля 36 859 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 662 человека, 395 пациентов с COVID-19 скончались.