Тбилиси, , 22:32 — REGNUM Парламент Грузии вынес вотум доверия кандидату на пост премьера Ираклию Гарибашвили, его правительству и программе. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

«89 — за, двое — против. Парламент выразил доверие правительству Грузии», — сказал спикер Арчил Талаквадзе.

Для вынесения решения было необходимо 75 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выдвинула Гарибашвили на должность премьер-министра республики. До сих пор он занимал пост министра обороны.

Главой минобороны Грузии будет назначен нынешний заместитель грузинского министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Также сменится министр регионального развития и инфраструктуры: вместо Майи Цкитишвили будет назначен её зам Ираклий Карселадзе.