Подгорица, , 22:37 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 484 новых случая заражения коронавирусом, еще семь человек скончались от COVID-19. Из больниц выписались 400 пациентов. Об этом 22 февраля сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno со ссылкой на данные института общественного здоровья Черногории.

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В сообщении говорится, что из семи скончавшихся от COVID-19 пациентов самому старшему было 88 лет, а самому младшему 62 года.

Отмечается, что общее количество случаев инфицирования в Черногории с начала пандемии составляет в настоящее время 72 395, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 957 человек.

Напомним, что 20 февраля в Черногории выявили 442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.