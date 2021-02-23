Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Два конгрессмена США от Демократической партии раскритиковали десяток потоковых сервисов за то, что они сотрудничают с такими телеканалами, как Fox News, One America News Network и Newsmax, пишет 22 февраля Politico.

Конгрессмены-демократы Анна Эссо и Джерри Макнэрли отправили письма в Amazon, Apple, Hulu Alphabet, AT&T, Verizon, Roku, Comcast, Charter, DISH, Cox и Altice, призывая прекратить сотрудничество с Fox News, OAN и Newsmax.

Эссо и Макнэрли заявили, что те, кто сотрудничают с данными каналами участвуют в «распространение дезинформации, теорий заговора и создании контента, который ведет к проблемам в стране».

В ответ представители Fox и Newsmax выразили беспокойство, указав, что «попытки некоторых конгрессменов запретить политические речи, которые им не по душе, беспрецедентны и являются настоящей дискриминацией».

Отметим, что данные обвинения действительно явились до этого невиданной попыткой конгрессменов вмешаться в работу кабельного телевидения.

Пока что неизвестно, как отреагировали потоковые сервисы, но внести ясность в данную ситуацию поможет заседание комитета Сената США по энергетике и торговле, которое пройдет 24 февраля и где будут обсуждаться проблемы дезинформации и манипулирования на телевидении.