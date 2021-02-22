Брюссель, , 22:08 — REGNUM Главы МИД стран Евросоюза в ходе видеоконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном приняли решение координировать шаги по противодействию России и Китаю. Об этом 22 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Это был крайне насыщенный разговор, мы подтвердили свое намерение вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие России и Китаю», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Он добавил, что демократия сегодня «находится под ударом, поэтому США и Евросоюз должны доказать всему миру, что это самая лучшая система».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 22 февраля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран Евросоюза приняли решение о введении санкций в отношении людей, которые причастны к осуждению блогера Алексея Навального. Он отметил, что подготовка к введению ограничительных мер займёт около недели.

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