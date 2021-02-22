Санкт-Петербург, , 22:16 — REGNUM В Петербурге недельный уровень госпитализации пациентов в коронавирусные стационары за последние семь дней увеличился на 7,6%. Об этом 22 февраля сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

«На минувшей неделе в стационары, принимающие коронавирусных больных, доставлены 2545 пациентов. Неделей ранее этот показатель был равен 2365», — уточнил он на своей странице в соцсети.

Чиновник объяснил рост госпитализаций рекомендациями Минздрава, согласно которым госпитализация теперь предлагается всем пациентам с хроническими заболеваниями в возрасте старше 70 лет и всем пациентам с сахарным диабетом в возрасте старше 50 лет.

Увеличение количества госпитализированных не отразилось на графике обратного перепрофилирования стационаров, ранее задействованных в оказании помощи больным с ковидом и пневмонией.

«Сегодня к плановой работе вернулись сразу четыре медучреждения», — сообщил Дмитрий Лисовец.

Среди них крупнейшая в городе многопрофильная больница №2, больница№33 в Колпино на 110 коек, клиническая больница Святителя Луки на 149 коек и психиатрическая больница им. Кащенко.

«Готовится к выводу 5-ый павильон «Ленэкспо» — больных там уже нет», — добавил глава комздрава Петербурга.

Читайте также: В Петербурге почти втрое выросло число обращений с ковидом к врачам

Напомним, за 21 февраля в Петербурге выявили 957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вторые сутки подряд эта цифра находится на уровне менее тысячи в сутки.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 361 607 случаев заражения. От COVID-19 скончались 10 834 человека. Выздоровели 287 990 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге суточная смертность от COVID-19 оказалась максимальной в РФ