Сочи, Краснодарский край, , 21:51 — REGNUM В Сочи длится уже больше шести часов встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом 22 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков агентству ТАСС.

«Встреча (лидера двух стран — прим. ИА REGNUM) пока продолжается», — сообщил представитель Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, что Белоруссия и РФ утвердили проекты на ближайшую пятилетку, среди которых — строительство с участием «Газпрома» нового белорусского комбината по выпуску азотных удобрений.

Читайте также: Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Сочи