Вашингтон, 22 февраля, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты внесли связанное с достройкой «Северного потока — 2» судно «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС» в ещё один список санкций. Об этом сообщили в министерстве финансов США.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток»

Отмечается, что судно внесено в список санкций по закону США «О защите европейской энергетической безопасности».

Напомним, в январе 2021 года Вашингтон ввёл санкции в отношении «Фортуны» и её владельца «КВТ-Рус» по закону «О противодействии противникам Америки через санкции».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.

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