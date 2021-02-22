Симферополь, 22 февраля, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Заявление депутата бундестага ФРГ Вальдемара Гердта («Альтернатива для Германии»), в котором он пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 22 февраля в социальной сети Facebook.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«И после этого вы хотите, чтобы Крым был ваш? Да они будут голодать, но на Украину не вернутся», — пишет Людмила Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что водная блокада Крыма является, по сути, попыткой устроить геноцид населения полуострова.

«Водная блокада Крыма сравнима с блокадой Ленинграда. Это есть фашизм», — считает Светлана И.

Некоторые комментаторы уверены, всё что делает руководство Украины лишь отдаляет всех адекватных людей даже от идеи иметь что-либо общее с таким государством.

«Украинские власти своими тупыми методами сами отторгают людей от желания быть с Украиной», — поделился своим мнением Вадим П.

Нашлись и те, кто считает, что мнение немецкого депутата отражает точку зрения большинства населения Германии.

«Всё просто. Германия всякими фигурами речи показывает, на чьей она стороне в этой ситуации. Не на украинской», — написала Сара Г.

Напомним, 22 февраля депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») сделал заявление РИА Новости, в котором пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право.