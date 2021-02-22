Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) поддержала российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, которого ранее обвинили в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Мы полностью поддерживаем Панарина и «Рейнджерс». Продолжаем следить за ситуацией», — приводит заявление НХЛ журналист Дэн Розен в своём Twitter.

Ранее стало известно, что тренер Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком «Витязя» (Подмосковье), в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарин выступает в НХЛ с 2015 года.

Читайте также: Панарин покинет расположение «Рейнджерс» из-за скандала