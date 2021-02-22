Москва, , 21:37 — REGNUM Заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что при обсуждении санкций против России Евросоюзу не надо «рубить сук, на котором ЕС сам сидит», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 22 февраля в социальной сети Facebook.

«Рубите, рубите, мы вам тоже чего-нибудь отрубим», — поделился своим мнением Роман Г.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что ЕС, после всего того, что для Европы сделала Россия, смеет вводить какие-либо санкции.

«Освободили страны Европы от фашизма и это просто уму не поддаётся. Такая подлость в ответ», — написал Фёдор Я.

Некоторые пользователи отметили также наличие множества комментариев в сети представителей Украины.

«Как шароварники-то испугались отмены антироссийских санкций. А ведь всё к тому и идёт. «Северный поток — 2» достраивается, США новых санкций не ввели, ЕС тоже», — пишет Тамара О.

Нашлись и те пользователи, кто считает, что Европейский союз без России попросту не выживет. Они уверены, что в случае введения новых санкций, ЕС действительно «срубит сук, на котором сидит».

«Куда Европа денется без России. В России все, и газ, и вакцина. Сейчас начнут другие песни петь русофобы. Жить то хочется», — считает Svet L.

Напомним, 21 февраля глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил о том, что при обсуждении санкций против России Евросоюзу не надо «рубить сук, на котором ЕС сам сидит».