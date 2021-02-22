Киев, , 21:28 — REGNUM Жена лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Оксана Марченко объявила о начале политической карьеры в довольно резком видеообращении, заявил в своем комментарии 22 февраля политический обозреватель Никита Варламов.

ИА REGNUM напоминает, что в своем обращении Марченко заявила, что нынешние власти страны уже в прошлом, и «забивают гвозди в свой политическую гроб». Также она рассказала, как в 2003 году Зеленский пришел к ней в гости со своими друзьями-артистами и попросил помочь с организацией регулярных выступлений на телевидении, что Марченко и сделала.

Кроме того, жена Виктора Медведчука вступила в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» и заявила, что будет защищать украинский народ от «зеленого» произвола и беззакония.

«Смелости Марченко не занимать. Она не побоялась заявить, что в свое время лично трудоустроила президента Зеленского на канал «1+1», а тот в ответ обложил ее, еще вчера не помышлявшую ни о какой политике, санкциями. «С каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб», — согласитесь, не каждый политик решится на такой выпад в сторону президента. А Марченко решилась», — отмечает Варламов.

Ссылаясь на информацию из ряда телеграм-каналов, эксперт отмечает, что Марченко имеет президентские амбиции и хочет стать первой женщиной президентом Украины. Он прогнозирует, что уже скоро ее будут включать в рейтинг претендентов на президентское кресло.

«Действительно, Марченко станет интересным кандидатом от оппозиции. Нулевой антирейтинг и хорошая узнаваемость, благотворительная деятельность и мирная повестка, которую она продвигает. Партия станет отличным подспорьем для Марченко. Прогнозирую, что она начнет нас удивлять уже после первых социологических замеров. Зеленский своей недальновидностью создал себе еще одного противника», — резюмировал Варламов.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины ввели санкции против Медведчука, Марченко и ряда лиц из их окружения 19 февраля сроком на 3 года. Санкции фактически предполагают блокирование всех активов и финансовой деятельности на территории Украины.