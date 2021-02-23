Багдад, , 08:28 — REGNUM В «зелёной зоне» иракской столицы, где находятся посольства США и Великобритании, упали три ракеты. Об этом пишет 22 февраля Politico.

Информации о жертвах в посольстве США не поступало, но все еще ожидается подтверждение.

Напомним, что это не первый случай падения ракет рядом с посольством США в Ираке. В прошлом году 2 марта в «зелёной зоне» Багдада упали 2 ракеты. Также 4 ракеты были обнаружены в августе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Ирака Джавад Зариф назвал заключение США мирного соглашения с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) капитуляцией после унижения.