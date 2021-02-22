Макеевка, ДНР, , 21:18 — REGNUM В Советском районе Макеевки столкнулись два легковых транспортных средства — Opel Astra и Renault Trafic. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в ГАИ Донецкой Народной Республики (ДНР).

Авария произошла 22 февраля на автодороге Енакиево — Харцызск. По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) получили травмы шесть человек.

«Водитель (автомобиля Opel Astra) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся на встречном направлении автомобилем Renault Trafic», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля в Венёвском районе Тульской области в результате ДТП погибли три человека.