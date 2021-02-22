Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Борьба с распространением SARS-CoV-2 в Соединённых Штатах проходит хуже, чем в большинстве других стран. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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«Оглядываясь назад, я уверен, что мы проявили себя хуже, чем большинство других стран, являясь при этом развитым, богатым государством», — сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Он уточнил, что одной из основных проблем в этом вопросе стал разобщенный подход американских властей разных штатов в ситуации, когда необходимо было «выработать общую стратегию».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 24 часа в США выявили 70 646 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 28 млн. США продолжительное время находятся на первом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом и летальных исходов. От осложнений, вызванных COVID-19, в этой стране скончались почти 500 тыс. пациентов.