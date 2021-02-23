Оттава, , 08:29 — REGNUM В ближайшие дни Канада получит самую крупную партию доз вакцины от COVID-19, пишет 22 февраля The Canadian Press.

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Компании Pfizer/BioNTech планируют на этой неделе доставить в Канаду 475 тыс. доз вакцины от коронавируса, а фирма Moderna еще 168 тыс. доз. Таким образом, страна получит самую большую поставку вакцин с начала пандемии.

Напомним, что на прошлой неделе компании Pfizer/BioNTech завезли в Канаду 400 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Как ранее писало ИА REGNUM, канадский премьер-министр Джастин Трюдот сообщил, что всего в этом году в Канаду поступит более 80 млн доз вакцины от COVID-19 разных производителей, включая 40 млн — от Pfizer и BioNTech.

Глава правительства добавил, что к марту участие в вакцинации от коронавирусной инфекции должны принять 3 млн канадских граждан, а к сентябрю — все желающие жители государства.