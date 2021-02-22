Милан, Италия, , 21:05 — REGNUM Экономический рост в Италии в 2021 году может составить 5,1%, с таким прогнозом выступили в понедельник, 22 февраля, эксперты Standard and Poor's.

Столько быстрый рост станет возможным в случае нормализации эпидемиологической ситуации, а также при взвешенной экономической политике нового правительства, отметили аналитики.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,8%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и приблизился к отметке в 160% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (после августа 2020 года он распространяется только на компании, получающие те или иные виды господдержки). ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.

По данным на 22 февраля, в Италии умерли 95 992 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 274 (днем ранее — на 232). Число подтвержденных носителей выросло на 9630 (днем ранее — на 13 452). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 818 863 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 387 903 человек — на 992 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снизилось впервые за трое суток. Первую и повторную прививку сделали 1 332 163 человека (за день этот показатель вырос на 1915), что составляет 2,21% населения Италии.