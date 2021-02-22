Милан, Италия, , 21:02 — REGNUM В тех регионах и населенных пунктах Италии, где эпидемия находится под контролем, следует отменить запрет на работу ресторанов по вечерам, заявил в понедельник, 22 февраля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Если заведения общественного питания могут безопасно обслуживать клиентов за обедом, то неясно, почему вечером ситуация «меняется», зато вполне ясны огромные экономические потери от такого запрета, отметил Сальвини.

По данным на 22 февраля, в Италии умерли 95 992 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 274 (днем ранее — на 232). Число подтвержденных носителей выросло на 9630 (днем ранее — на 13 452). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 818 863 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 387 903 человек — на 992 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снизилось впервые за трое суток. Первую и повторную прививку сделали 1 332 163 человека (за день этот показатель вырос на 1915), что составляет 2,21% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.