Рим, , 20:59 — REGNUM Новый министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти в понедельник, 22 февраля, заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с руководителями фармацевтической бизнес-ассоциации Farmindustria вопрос о производстве вакцины от коронавируса на территории страны.

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Представители Farmindustira подтвердили, что такая встреча состоится, и отметили, что в любом случае нельзя рассчитывать на быстрый результат — для «локализации» такого производства понадобится от 4 месяцев до полугода.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 22 февраля, в Италии умерли 95 992 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 274 (днем ранее — на 232). Число подтвержденных носителей выросло на 9630 (днем ранее — на 13 452). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 818 863 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 387 903 человек — на 992 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снизилось впервые за трое суток. Первую и повторную прививку сделали 1 332 163 человека (за день этот показатель вырос на 1915), что составляет 2,21% населения Италии.