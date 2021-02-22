Киев, , 20:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 февраля провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым.

Отчет о мероприятии приводит пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.

Собеседники также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

ИА REGNUM напоминает, что 19 февраля, после объявления санкций в отношении депутата Рады Виктора Медведчука и его окружения, Данилов заявил, что в ближайшее время на заседаниях СНБО введут новые санкции, в том числе и против депутатов.

«В ближайшее время на следующем заседании СНБО вы увидите еще больше и интереснее… И там будут депутаты, там будет много людей, которые ни разу не работали, а имеют огромное состояние — все будут возвращать, и в том числе, что касается украинских недр», — анонсировал силовик.

Он отметил, что по решениях Совнацбеза оффшоры, собственность и всё, что «украдено с 1991 года у украинского народа», сейчас будет возвращено украинскому народу.