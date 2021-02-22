Гома, 22 февраля 2021, 20:53 — REGNUM Посол Италии в Демократической республике Конго Лука Аттаназио в понедельник, 22 февраля, был убит в результате нападения на автомобили миссии ООН.
Скончались также водитель автомобиля, в котором находился итальянский дипломат, и сопровождавший его карабинер.
Власти ДР Конго возложили ответственность за трагедию на боевиков Фронта освобождения Руанды.
Президент Италии Серджо Маттарелла выразил соболезнования близким погибших, а также пообещал, что власти страны сделают все от них зависящее для привлечения убийц к ответственности.