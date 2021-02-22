Киев, , 20:51 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул Европейский союз в том, что Брюссель готовит новые антироссийские санкции из-за блогера Навального и при этом не вводит ограничений за нарушения в Крыму.

Исцеление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, для европейских партнеров Киева «кейс Навального и последних репрессий в России важнее, чем повторение постоянных репрессий против крымских татар в Крыму».

«Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применяется не относительно репрессий в Крыму, а в контексте протестов в самой РФ», — сказал он.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщило, что ограничительные меры ввести в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников в ответ на приговор суда в отношении блогера Алексея Навального договорились 22 февраля главы МИД стран Европейского союза.

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