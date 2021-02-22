Рим, , 20:47 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 22 февраля, в Италии умерли 95 992 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 274 (днем ранее — на 232), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 9630 (днем ранее — на 13 452).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 818 863 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 387 903 человек — на 992 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снизилось впервые за трое суток.

Первую и повторную прививку сделали 1 332 163 человека (за день этот показатель вырос на 1915), что составляет 2,21% населения Италии.