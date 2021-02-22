Киев, 22 февраля 2021, 20:43 — REGNUM Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что режим прекращения огня в Донбассе действует, несмотря на последние обострения.
Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 22 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Хомчак констатировал, что многие люди сегодня сомневаются в том, что перемирие выполняется.
«Я хочу подчеркнуть, что выполняется — в основном, ВСУ и, к сожалению, не в полной мере выполняется нашим врагом», — отметил он.
Главнокомандующий пожаловался на «провокационные обстрелы», которые происходят вдоль всей линии соприкосновения, и иногда активизируются, а иногда затихают.
«Враг активизируется, как правило, во время заседания контактной группы, а сейчас — после решений Совнацбеза о введении санкций против соответствующих лиц и компаний», — подчеркнул украинский силовик.
Напомним, что 11 февраля президент УкраиныВладимир Зеленскийзаявил, что количество обстрелов в Донбассе в последнее время увеличилось, выразив мнение, что это связано с попытками давить на украинскую сторону в переговорах контактной группы по урегулированию.
С начала перемирия в конце июля 2020 года и до вечера 19 февраля 2021 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕнасчитала10.286 нарушений режима тишины в Донбассе.