Киев, , 20:43 — REGNUM Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что режим прекращения огня в Донбассе действует, несмотря на последние обострения.

Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 22 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Хомчак констатировал, что многие люди сегодня сомневаются в том, что перемирие выполняется.

«Я хочу подчеркнуть, что выполняется — в основном, ВСУ и, к сожалению, не в полной мере выполняется нашим врагом», — отметил он.

Главнокомандующий пожаловался на «провокационные обстрелы», которые происходят вдоль всей линии соприкосновения, и иногда активизируются, а иногда затихают.

«Враг активизируется, как правило, во время заседания контактной группы, а сейчас — после решений Совнацбеза о введении санкций против соответствующих лиц и компаний», — подчеркнул украинский силовик.

Напомним, что 11 февраля президент УкраиныВладимир Зеленскийзаявил, что количество обстрелов в Донбассе в последнее время увеличилось, выразив мнение, что это связано с попытками давить на украинскую сторону в переговорах контактной группы по урегулированию.

С начала перемирия в конце июля 2020 года и до вечера 19 февраля 2021 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕнасчитала10.286 нарушений режима тишины в Донбассе.