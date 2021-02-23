Нью-Йорк, США, , 08:40 — REGNUM Верховный суд США не позволил экс-президенту Дональду Трампу отказаться предоставлять налоговые документы прокуратуре Нью-Йорка, которая пытается обвинить его в связях с двумя женщинами и оплате их молчания, пишет 22 февраля The Hill.

Адвокат Трампа подал иск, призванный предотвратить передачу налоговых документов прокуратуре. Однако верховный суд его отклонил без каких-либо комментариев.

Напомним, что прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс потребовал раскрыть налоговые декларации, данные о займах, кредитах и других финансовых операциях Дональда Трампа за последние восемь лет, будучи уверенными, что они помогут доказать, что Трамп вступал в связь с двумя женщинами и потом платил им за молчание.

Сам Трамп отрицает данные обвинения.