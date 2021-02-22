Москва, , 20:39 — REGNUM Санкции Евросоюза по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Брюссель последовательно ведёт линию на спад во взаимном диалоге, причём по абсолютно надуманным и провокационным поводам. Это не может никак способствовать какой-либо нормализации», — констатировал Слуцкий.

Очередной санкционный выпад, уверен парламентарий, не останется без ответа с российской стороны.

«Брюссель загоняет партнёрство с Москвой в тупик, выход из которого можно будет найти только при отказе от политики сдерживания России», — отметил парламентарий.

Глава Евродипломатии подтвердил решение МИД ЕС расширить санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.