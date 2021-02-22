Москва, , 21:01 — REGNUM Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ввести ограничения по весу для граждан России и чиновников вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 22 февраля в социальной сети Facebook.

«Дальше — больше», — считает Алла П.

Многие пользователи восприняли данное заявление, как абсурдное.

«А как будут определять, хватало ли денег у полного на сбалансированное питание? Или одни макарошки, да лапша с ушей — всё его питание?», — написал Сергей М.

Другие пользователи призвали лидера партии обратить своё внимание на граждан других стран, чтобы прийти к выводу о том, что граждане России находятся в более выигрышном положении в вопросе ожирения.

«Это он в Америку, Австралию и Новую Зеландию давно не заглядывал. Русские люди, в большинстве, в абсолютно нормальном весе», — поделился своим мнением El T.

Нашлись и те, кто усмотрел в телосложении Жириновского намёки на избыточный вес.

«А у Жириновского нормальный вес или всё-таки избыточный?», — задаётся вопросом Кирилл П.

Напомним, 21 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников. Позже он скорректировал высказывание, указав на рекомендации медиков.