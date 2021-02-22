Киев, , 20:29 — REGNUM На Украине существует более 1 миллиона нормативно-правовых актов, при этом огромное количество документов «висит в законодательном поле без применения».

Об этом сегодня, 22 февраля, заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Политик отметил, что одна из ключевых задач парламента нынешнего созыва — «отсечь тот старый хлам, который в законодательстве давно не действует».

В этом контексте Стефанчук сообщил о разработке законопроекта о «десоветизации законодательства».

«В чем его сущность? Мы выводим из правового поля тысячи законодательных актов, которые не применяются, а также будем просить провести кабинет министров аналогичную работу на своем уровне», — отметил первый вице-спикер.

ИА REGNUM напоминает, что еще в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назвал «трэшем» часть документов, которые существуют в законодательстве.»Я хочу процитировать вам один кодекс, он начинается такими словами: «В результате победы Великой октябрьской социалистической революции… воплощая в жизнь ленинские идеи… Советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства»… Извините, это трэш, это должно уйти в историю… поэтому декоммунизация регулирования и либерализация экономики будут нашим приоритетом эти 5 лет», — заявил президент Украины на одном из совещаний.