Химки, Московская область, , 20:28 — REGNUM Министр спорта Московской области Роман Терюшков 22 февраля прокомментировал поражение клуба «Химки» (Подмосковье) от «Крыльев Советов» (Самара) в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Это неожиданный результат. Удаление на 15 мин. немного нам сломало игру. «Крылья» победили по делу, они были свежие и быстрее нас, — передает слова Терюшкова «Спорт-Экспресс». — Не получилось здесь, будем готовиться к чемпионату России — это наша основная цель. Вопросы по судейству? У нас их никогда нет. Судья на поле есть VAR».

Напомним, что «Крылья Советов» на выезде разгромили «Химки» — 4:0 ‑ и вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу.