Лондон, , 20:22 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил предложения сразу от нескольких топ-клубов. Об этом 22 февраля пишет El Chiringuito.

Игроком активно интересуются «Интер», «Ювентус», конкуренцию которым составят «Барселона», «ПСЖ», «Реал», отмечает «Матч ТВ».

У спортсмена летом 2021 года заканчивается контракт с «горожанами». Клуб готов продлить соглашение, но при условии — если игрок согласится пойти на понижение зарплаты.

В текущем розыгрыше АПЛ Агуэро провел 5 матчей.