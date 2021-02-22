Москва, , 20:31 — REGNUM Заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что белорусская оппозиция «потеряла улицы», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 22 февраля в социальной сети Facebook.

«Спонсоры протестов потребовали отчёта о проделанной работе. А предъявить то и нечего», — пишет Михаил Л.

Многие пользователи уверены, что к такому результату белорусская оппозиция пришла в связи с те, что Тихановская уехала из страны и даже не собирается возвращаться.

«Оппозиция должна бороться, как раньше говорили, на местах. А эта колесит по всему свету и оппозиционирует», — считает Lidya M.

Некоторые комментаторы не считают Александра Лукашенко однозначно позитивной фигурой, тем не менее, они указали, что Тихановская, по сути, предала своих сторонников.

«Ни Лукашенко, ни эта мадам мне абсолютно несимпатичны. Но есть другой момент — она сейчас в шоколаде, а многие её сторонники пострадали. И возникает логичный вопрос — за что? За то, чтобы она по Европам каталась?», — задаётся вопросом Геннадий К.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что народ Белоруссии попросту сделал свой выбор, и он оказался не в пользу Тихановской.

«У них есть разум, ей этого не понять. Не дано. Людям нужна стабильность и безопасность и, как ни странно, кушать, растить детей, а не бегать из страны в страну, и жить за чужой счёт», — поделилась своим мнением Татьяна Г.

Напомним, 21 февраля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о том, что белорусская оппозиция «потеряла улицы».