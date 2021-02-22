Качканар, Свердловская область, , 20:20 — REGNUM В Качканаре Свердловской области восстановлено газоснабжение населения. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Аварийно-восстановительные работы были закончены в 16:40 по местному времени. После этого началось адресное подключение потребителей к газоснабжению.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на газопроводе произошла 21 февраля. Без газа остались 961 частный дом и более 10 тыс. квартир.

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