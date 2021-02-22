Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена намерена тесно сотрудничать с иностранными союзниками и партнёрами для ликвидации ядерных вооружений КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США по-прежнему концентрируют внимание на денуклеаризации КНДР и будут тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы заняться незаконным оружием массового уничтожения», — сказал он на конференции по разоружению в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном. Они договорились о более тесном сотрудничестве для денуклеаризации на Корейском полуострове.

Позже представитель ведомства Нед Прайс назвал разрешение ситуации с ядерной программой КНДР делом «высокой важности» для Госдепа.

Читайте также: Представители Южной Кореи, США и Японии обсудили ситуацию вокруг КНДР