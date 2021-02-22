Оренбург, , 20:22 — REGNUM В Оренбургской области, согласно изменениям, внесенным в губернаторский указ, разрешены корпоративы и банкеты в кафе и ресторанах. При этом предприятия общепита должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по работе в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Режим самоизоляции для пожилых граждан продлен до 8 марта. По — прежнему под запретом остаётся работа развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), кальянные, а также продажа напитков на розлив в объектах розничной торговли.

Напомним, в регионе с конца марта 2020 года выявлено 37 048 случаев заражения коронавирусом. Суточный показатель с каждым днём становится все меньше.

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