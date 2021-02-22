Киев, , 20:12 — REGNUM Если нынешняя украинская власть ведет себя как «братва из 90-х», нарушая закон, то собственноручно подрывает свою легитимность.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Об этом заявил политический обозреватель Евгений Василевский, комментируя указ президента Владимира Зеленского об объявлении санкций в адрес главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко.

Эксперт констатирует, что слишком многие говорят, что нынешняя ситуация на Украине напоминает 90-е годы.

«Такие же безвластие и безнадега, бандитский беспредел, всеобщая нищета, отсутствие перспектив. Особенно при Кравчуке в Украине был полный бардак. Поэтому очень символично, что мы переживаем «вторые 90-е», а на ТВ снова «всплыл» бывший коммунист Кравчук, который в те годы создавал впечатление, будто работает президентом Украины», — констатировал он.

Кроме того, Василевский напомнил, что отличительной чертой 90-х была власть бандитов и в Киеве все прекрасно знали, где чья была «территория».

Так и сегодня, по словам эксперта, власть творит «беспредел» — например, недавние решения Владимира Зеленского о запрете телеканалов, а также о санкциях в адрес Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

«Но есть и отличия от 90-х. И главное отличие в том, что «по беспределу» начала вести себя верховная власть. Громкая история, когда президент Зеленский сначала запретил телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, а затем точно так же, «по щучьему велению, по моему хотению» объявил санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко — это чистый беспредел… Ни Медведчук, ни Марченко не проходят в качестве подозреваемых ни по одному из уголовных производств. Никто не вручал им подозрения. Ни Совет национальной безопасности, ни СБУ, ни Национальная полиция не предоставили ни единого доказательства их причастности к «финансированию террористической деятельности». В итоге, имеем перед глазами ситуацию, когда власть во главе с президентом демонстрирует такое пренебрежение к закону, прямо как авторитеты 90-х», — подчеркнул специалист.

Далее Василевский напомнил, что практически все «братки» из 90-х уже давно лежат на разных кладбищах, хотя «еще вчера им казалось, что они «центровые» и «рулевые», казалось, что беспредел будет продолжаться вечно».

«Но молодой организм украинского государства сделал усилие и уничтожил паразитов, не дававших развиваться», — уточнил он.

Поэтому проблема власти, которая действует «по беспределу», пояснил Василевский, заключается в том, что большинство граждан никогда за нее не проголосует.

«Легитимность — это когда граждане признают право власти управлять, взимать налоги, устанавливать свои правила. В этом и была проблема «братков» из 90-х — они желали «рулить» «по беспределу». Но беда была в том, что никто им такого права не давал. Бандитов будут бояться — еще больше будут ненавидеть — но никто не будет за них голосовать. И если власть ставит себя на одну доску с бандитами, как показал Зеленский в истории с запретом «112 Украина», ZIK, NewsOne и санкциями в адрес Медведчука и Марченко, то сама уничтожает собственную легитимность», — аргументировал политолог.

«Народ за такую власть ни за что не проголосует. Здесь Зеленский и его окружение совершили серьезную дурость, за которую теперь будут до конца расплачиваться», — констатировал он.

В завершение Василевский спрогнозировал, что если «зеленые» собрались действовать как в 90-е, то и закончат они как «герои вчерашних дней».

«Мы же помним, что пока при власти были такие как Кравчук, «братва» и «красные директора» управляли страной. Как только государство начало выздоравливать, а центральная власть восстановила монополию на насилие, бандитов начали просто отстреливать — и вчерашние авторитеты один за другим превратились в героев вчерашних дней», — заключил политический обозреватель Евгений Василевский.

ИА REGNUM отмечает, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ряд людей из окружения политика в санкционный список по причине якобы «финансирования терроризма».