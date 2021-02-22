Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (Россия) отрицает обвинения в избиении девушки, он взял паузу в играх. Об этом 22 февраля говорится в официальном заявлении клуба «Рейнджерс» в Twitter.

https://twitter.com/NYRangers/status/1363888733637005312

«Артемий категорически отрицает обвинения в этой сфабрикованной истории, это явная тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях. … «Рейнджерс» поддерживает Артемия и будет работать с ним, чтобы определить источник необоснованных обвинений», — отмечается в сообщении команды.

Ранее стало известно, что тренер Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что в 2011 г. Панарин, будучи игроком «Витязя» (Подмосковье), в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 г.