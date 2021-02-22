Коннектикут, США, , 20:14 — REGNUM Вуди Аллен и его жена Сун-и Превен описали новый документальный фильм «Аллен против Фэрроу», поднимающий тему сексуального насилия Аллена над его приемной дочерью, как «изобилующую ложью историю», пишет 22 февраля BBC.

Накануне американский потоковый сервис HBO показал первую серию документального фильм о знаменитом американском режиссере Вуди Аллене. Сюжетная линия выстраивается вокруг скандала, который случился в 1992 году — актриса Миа Фэрроу, в то время состоявшая с режиссером в фактическом браке, обвинила Аллена в сексуальном насилии над ее приемной дочерью Дилан Фэрроу.

Аллен и Cун-и опубликовали заявление в The Hollywood Reporter, сообщая, что «данный фильм никоим образом не заинтересован в правде. Вместо этого создатели потратили годы на то, чтобы вместе с семьей Фэрроу и их сторонниками создать изобилующую ложью историю».

Напомним, что это уже не первый раз, когда семья Фэрроу пытается добиться осуждения Вуди Аллена.

Как ранее писало ИА REGNUM, впервые Дилан Фэрроу обвинила Вуди Аллена в том, что он изнасиловал её, в 1992 году. Тогда следователи, изучив обстоятельства дела, пришли к выводу, что Аллен не виновен. Вторую попытку Фэрроу предприняла в 2014, опубликовав обвинительное письмо в газете The New York Times.

Аллен всегда отрицал обвинения и заявлял, что мать «натренировала» дочь рассказывать истории о том, как отец приставал к ней.