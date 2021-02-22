Киев, , 20:04 — REGNUM Украина и ЕС не подпишут в запланированные сроки соглашение об открытом авиапространстве из-за «абсурдных» действий юристов Европейской комиссии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Об этом заявил сегодня, 22 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».

Глава дипломатии заявил, что документ требует дополнительного технического согласования, поскольку в тексте обнаружились ссылки на такие документы и директивы Европейской комиссии, которые уже не существуют. Кулеба пояснил, что договор ждет подписания с 2013 года.

«Это совершенно абсурдная история о юристах Европейской комиссии… Они не могут подписывать то, что не существует. А просто так удалить нельзя — это изменение текста», — пояснил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что лидеры ЕС ему пообещали, что соглашение об открытом авиапространстве обязательного подпишут и признают, что в этот раз «как-то неудобно получилось».

«Я уже махнул на них рукой, говорю: «Ладно, давайте уже, потому что это уже просто смешно»», — сказал министр.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2020 года президент Владимир Зеленский обещал, что присоединения Украины к единому авиационному пространству ЕС точно произойдет в начале 2021 года.

«Относительно свободного авиационного пространства… меня заверили коллеги, что в начале следующего года мы наконец-то это сделаем», — сказал он в Брюсселе в ходе саммита «Украина — ЕС».