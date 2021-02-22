Белград, , 20:03 — REGNUM Теннисист Новак Джокович (Сербия), одержавший победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), рассказал о результатах МРТ. О подробностях повреждения спортсмена 22 февраля в Twitter написал журналист Марк Макгоуэн.

https://twitter.com/ByMarcMcGowan/status/1363665558248427520

«Джокович сказал, что надрыв мышцы увеличился с 17 мм до 25 мм», — отметил Макгоуэн.

На Australian Open спортсмен выступал с травмой, о чем стало известно после III круга турнира, где Джокович одолел Тейлора Фритца (США).

После победы в финале турнира над Даниилом Медведевым (Россия) Джокович заявил, что теперь возьмет паузу на восстановление после травмы.