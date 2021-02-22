Вашингтон, , 20:00 — REGNUM В США для восстановления экономики после пандемии могут усилить налогооблажение, в первую очередь в корпоративной сфере. Об этом заявила министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен в интервью The New York Times.

«Этот вопрос заслуживает рассмотрения», — сказала она, отвечая на вопрос журналистам о том, следует ли ожидать повышения налога на прирост капитала.

Также она напомнила о планах президента СЩА Джо Байдена повысить налог на прибыль с 21% до 28%. Вместе с тем Йеллен выступила против повышения «налога на богатство» для физических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор Берни Сандерс предложил «обложить богатых налогами и поднять минимальную зарплату хотя бы до 15 долларов» после того, как он сравнил увеличение состояний известных миллиардеров за последние 10 месяцев и рост доходов малообеспеченных жителей США за 12 лет.

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