Красногорск, , 19:56 — REGNUM СКА (Санкт-Петербург) одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на «Арена Мытищи» завершилась — 4:3. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/hcSKA/status/1363882720028487680

Особо отметим, что после двух периодов «армейцы» проигрывали — 0:3, но в заключительном отрезке основного времени СКА забросил в ворота соперника 4 безответные шайбы.

По дублю сделали нападающие Кирилл Марченко и Мальте Стрёмвалль.

Последние 2 матча регулярного чемпионата СКА проведет в Санкт-Петербурге: 25 февраля против «Витязя» (Московская область) и 27 февраля против «Динамо» (Минск).