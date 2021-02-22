Киев, , 19:52 — REGNUM Вооруженные силы Украины готовятся ко всем возможным вариантам дальнейшего развития ситуации в Донбассе, в том числе наступательным.

Об этом заявил на пресс-конференции 22 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня генеральный штаб уже в новой структуре (по стандартам НАТО) отрабатывает все планы, все варианты реагирования на обстановку, какая только может быть. Все планы просчитываются, все планы составляются, все планы докладываются в установленном порядке», — заявил Хомчак.

Также он заявил, что с 2020 года ведется подготовка всех боевых воинских частей ВСУ к действиям в наступлении в урбанизированной местности.

«К этому мы тоже должны быть готовы… Готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации», — сказал главнокомандующий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против депутата Верховной рады Виктора Медведчука потенциально может привести к военному решению в Донбассе.

«Кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины», — задался вопросом Песков.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил начать инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и частей ВСУ, находящихся в Донбассе.