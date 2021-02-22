Лондон, , 19:48 — REGNUM Правительство Великобритании допустило возвращение болельщиков на трибуны во время матчей английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) до конца текущего сезона. Об этом 22 февраля сообщает Associated Press.

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В настоящее время матчи АПЛ, возобновившегося в июне после паузы из-за пандемии коронавируса, проходят без зрителей.

В рамках III этапа ослаблений ограничений, начиная с 17 мая, стадионы клубов АПЛ смогут принимать до 25% болельщиков.