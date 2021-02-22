Мадрид, , 19:43 — REGNUM Во время матча «Бадахос» — «Талавера» IV дивизиона чемпионата Испании один из игроков потерял сознание прямо на поле. Главный тренер хозяев Фернандо Эстевес (по первой профессии является врачом) выбежал на поле и оказал первую помощь. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/marca/status/1363866174396719104

Эстевес выбежал на газон и оказал игроку первую помощь. Спортсмен в итоге доставлен в больницу, теперь его здоровью ничего не угрожает.

За этот поступок тренер «Бадахоса» удостоился аплодисментов трибун.

Кстати, матч закончился вничью — 0:0.