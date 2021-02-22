Лондон, , 19:42 — REGNUM В Великобритании с 8 марта начнут сниматься карантинные ограничения. Об этом заявил 22 февраля премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте.

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По его словам, власти страны планируют открыть школы и другие образовательные учреждения, поэтому школьники и студенты смогут вернуться к обучению.

Джонсон добавил, что до 29 марта сохранится требование к жителям страны не выходить из дома без особой надобности.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля мэр Лондона Садик Хан сообщил, что он прошел вакцинацию от COVID-19.

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