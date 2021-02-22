Киев, 22 февраля, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Правительство Украины сегодня, 22 февраля, приняло постановление о дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению, в 2021 году индексация пенсий на Украине будет проведена с 1 марта.

Ожидается, что в результате реализации постановления пенсии повысятся у 8 млн человек. В правительстве заявляют, что размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен (примерно $11).

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году планируется внедрение накопительной пенсионной системы. По его словам, в настоящий момент правительство активно работает над этим с профильным комитетом Рады. Шмыгаль заявил, что действующая в стране солидарная пенсионная система «исчерпывает себя как та система, которая дает возможность получать достойные и достаточные пенсии».