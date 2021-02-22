Анкара, , 19:36 — REGNUM Спортсмены второй команды футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Ислам Жилов и Никита Симдянкин, и тренер Луис Анула спасли жизнь потерявшему сознание во время пожара человеку в Турции. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что во время пробежки на сборах футболисты услышали крики около одного из подсобных помещений, где произошёл пожар.

В итоге Симдянкин и Жилов вытащили потерявшего сознание человека из здания и вызвали «скорую», Анула при этом с помощью огнетушителя избавлялся от пламени.

Пострадавший уже пришёл в себя, его жизни ничего не угрожает.